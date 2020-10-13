Париж, , 21:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что его страна «должна сохранять нейтралитет» по отношению к конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 13 октября, сообщает Le Figaro.

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Выступая в нижней палате французского парламента — Национальном собрании, Ле Дриан ответил на призывы депутатов «встать на сторону Армении» в нагорно-карабахском противостоянии.

«По мандату, который ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — прим. ИА REGNUM) предоставила нам, а также России и США в 1994 году, Франция должна сохранять нейтралитет», — заявил министр. «Мы больше не будем легитимным посредником, если примем участие в конфликте на той или иной стороне», — пояснил он.

Напомним, результатом состоявшихся в Москве десятичасовых переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с его азербайджанским и армянским коллегами Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном стало соглашение о вступлении в силу с 10 октября с 12:00 режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.