Санкт-Петербург, , 20:56 — REGNUM Только соблюдение жителями Петербурга всех правил, предписанных Роспотребнадзором, поможет избежать повторного закрытия предприятий для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в соцсети заявил 13 октября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Закрытые заведения Петербурга во время первой волны пандемии Дарья Драй © ИА REGNUM

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Градоначальник напомнил, что в Петербурге принят оперативный план на случай дальнейшего ухудшения ситуации с COVID-19. Больных с этим заболеванием принимают в 13 взрослых больницах и одном детском стационаре.

«Мы все сейчас стоим перед выбором — по какому пути пойти — четкое соблюдение предписаний РПН (Роспотребнадзора, — прим. ред.), для чего требуется соблюдение дисциплины каждым жителем, или же ввод ограничений на работу организаций, которые вновь ударят по экономике», — предупредил петербуржцев Александр Беглов.

Он пообещал горожанам, что власти Петербурга сделают всё возможное, «чтобы избежать повторного закрытия предприятий».

«Жду понимания и содействия от каждого петербуржца», — резюмировал Беглов.

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Напомним, в последние сутки в Петербурге выявлено 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый большой суточный показатель за всё время пандемии.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 48 686 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3275 человек. Выздоровели 31 909 человек.