Брюссель, 13 октября 2020, 20:45 — REGNUM Свою поддержку выразило НАТО Норвегии, обвинившей Россию в кибератаках на норвежский парламент, передаёт 13 октября «ТВ2».
Комментируя заявление МИД Норвегии, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам норвежского министра иностранных дел Ине Эриксен Серейде, Москва причастна к кибератаке на парламент Норвегии, которая была зафиксирована в августе текущего года.
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