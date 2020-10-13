Москва, , 19:53 — REGNUM Заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков поддержал предложение главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарёва («Единая Россия») о создании комиссий по противодействию иностранному вмешательству в парламентах стран-членов ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

«Сотрудничество в сфере противодействия современным деструктивным формам воздействия извне будет служить дополнительной гарантией по обеспечению безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности государств — членов нашей организации», — заявил Семериков.

Планируется, что 16 октября пройдет видеоконференции с участием членов комиссии Госдумы и комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

По словам Пискарёва, государства-члены ОДКБ «сталкиваются сегодня с одинаковыми угрозами, и подвергаются активному вмешательству извне со стороны подчас одних и тех же государств, подконтрольных им СМИ и неправительственных организаций».

Парламентарий назвал несколько направлений внешнего воздействия. Среди них — пропаганда легализации наркотиков, фальсификация истории, подготовка профессиональных провокаторов, вовлечение несовершеннолетних в протестную деятельность и деструктивные сообщества, кибертерроризм.

«Всё это требует законодательного реагирования и стало причиной для подготовки нами ряда законопроектов, некоторые из которых уже рассматриваются Государственной думой», — сообщил Пискарёв.

Подготовленные российскими парламентариями законопроекты могут быть полезны в работе Парламентской ассамблеи ОДКБ при разработке модельных законов по этому вопросу, считает Семериков.

Отметим, что членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.