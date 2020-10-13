Москва, 13 октября 2020, 19:39 — REGNUM «Справедливая Россия» не поддержала отстранение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») с поста первого зампреда комитета по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

«Конечно, мы не будем поддерживать отстранение Лысакова с поста первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству — это какая-то травля со стороны его однопартийцев. Мы в этом не будем участвовать», — отметил Миронов.

Лидер партии также объяснил, почему Лысаков не сможет выдвигаться в Госдуму через «Справедливую Россию».

«В нашей партии его быть не может потому, что он голосовал за пенсионную реформу», — объяснил Миронов.

При этом, по мнению парламентария, Лысаков лишился должности из-за позиции по Хабаровску.

«Все знают, что его преследуют за то, что он высказался по теме Хабаровска. По-моему, все правильно сказал», — заявил Миронов.

Отметим, что в связи с инцидентом с Сергеем Фургалом Лысаков раскритиковал практику кадровых назначений.

«История с Фургалом поднимает еще одну важную тему. Это практика существующих кадровых назначений, когда политические схемы АП превалируют над папками силовиков и игнорируются, даже при их веском содержании», — отметил Лысаков в ТГ-канале. Он также уверен в наличии у силовиков «папки» на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что должность первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний.

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