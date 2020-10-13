Москва, , 19:39 — REGNUM «Справедливая Россия» не поддержала отстранение депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») с поста первого зампреда комитета по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Конечно, мы не будем поддерживать отстранение Лысакова с поста первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству — это какая-то травля со стороны его однопартийцев. Мы в этом не будем участвовать», — отметил Миронов.

Лидер партии также объяснил, почему Лысаков не сможет выдвигаться в Госдуму через «Справедливую Россию».

«В нашей партии его быть не может потому, что он голосовал за пенсионную реформу», — объяснил Миронов.

При этом, по мнению парламентария, Лысаков лишился должности из-за позиции по Хабаровску.

«Все знают, что его преследуют за то, что он высказался по теме Хабаровска. По-моему, все правильно сказал», — заявил Миронов.

Отметим, что в связи с инцидентом с Сергеем Фургалом Лысаков раскритиковал практику кадровых назначений.

«История с Фургалом поднимает еще одну важную тему. Это практика существующих кадровых назначений, когда политические схемы АП превалируют над папками силовиков и игнорируются, даже при их веском содержании», — отметил Лысаков в ТГ-канале. Он также уверен в наличии у силовиков «папки» на вице-мэра Москвы Максима Ликсутова.

Ранее глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов отметил, что должность первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству не позволяет столь неуместных и некорректных высказываний.

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