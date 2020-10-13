Москва, , 19:27 — REGNUM МИД России с озабоченностью воспринял сообщения о состоявшемся 2 октября в Тиране совместном заседании правительств Албании и сепаратистского Косово. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства 12 октября.

По словам российских дипломатов, ряд подписанных в ходе мероприятия документов, а также заявлений его участников, вызывают серьезные вопросы.

Таким в том числе является тезис о необходимости «стирания границ» между Албанией и Косово, пишет Департамент информации и печати.

«Хотелось бы напомнить, что Косово (и это подтверждает резолюция СБ ООН 1244) является составной частью Республики Сербии, и вольное обращение с принципом территориальной целостности применительно к суверенному государству нельзя расценивать иначе как грубое вмешательство в его внутренние дела. Анонс намерений такого рода наносит ущерб процессу косовского урегулирования, сводит на нет усилия, нацеленные на поиск взаимоприемлемого решения проблемы в рамках переговоров Белграда и Приштины», — подчеркивается в сообщении.

По мнению российских дипломатов, складывается впечатление, что власти в Тиране и Приштине «продолжают гнуть великоалбанскую линию, чем бы они ни драпировали собственные планы».

«Подобные действия представляют реальную угрозу миру и стабильности в Балканском регионе. Рассчитываем на внятную реакцию на эту активность со стороны международного сообщества — в первую очередь Евросоюза, на который Генассамблеей ООН возложена миссия посредника в диалоге Белград — Приштина», — подчеркивает МИД России.

Напомним, что на совместном заседании 2 октября в Тиране правительства Албании и сепаратистского Косово подписали соглашение о создании общего рынка. Заседание состоялось под лозунгом «Вместе без границ в регионе без границ».

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