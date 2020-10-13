Белград, , 19:24 — REGNUM Представители косовских сербов покинут органы власти сепаратистского Косово, если Приштина не выполнит обязательство по формированию Сообщества сербских муниципалитетов, которое она взяла на себя в 2013 году при подписании Брюссельского соглашения. Об этом заявили представители косовских сербов после встречи с директором Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петром Петковичем 13 октября.

Петкович со своей стороны подчеркнул, что создание Сообщества сербских муниципалитетов является стратегическим интересом косовских сербов, и любое игнорирование этого обязательства со стороны Приштины будет воспринято как «открытое покушение на приобретенные права сербского народа».

Петкович напомнил, что сербы согласились участвовать в органах сепаратистской власти как раз потому, что создание Сообщества сербских муниципалитетов являлось одной из гарантий соблюдения их коллективных прав.

«Если Приштина в одностороннем порядке откажется от выполнения обязанностей, взятых перед Евросоюзом, тогда и обязанности сербов, вытекающие из Брюссельского соглашения, перестают действовать. Сербская сторона рассмотрит возможность ухода из всех центральных органов властей в Приштине и отмены всех институтов Приштины там, где сербы составляют большинство населения», — цитирует слова Петковича телеканал РТС.

Напомним, что по Брюссельскому соглашению, подписанному в 2013 году представителями Белграда и Приштины, албанская сторона должна была способствовать формированию Сообщества сербских муниципалитетов в тех территориальных единицах Косово и Метохии, где сербы составляют большинство. Тем не менее Приштина по сей день не выполнила этот пункт соглашения. Ранее делегация косовских сепаратистов отказалась от участия в раунде переговоров в Брюсселе, на котором было запланировано в том числе обсуждение создания Сообщества сербских муниципалитетов.