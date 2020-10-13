Кострома, , 19:04 — REGNUM Штаб оппозиционера Алексея Навального в Костроме сообщил о закрытии — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Официальное сообщение сторонников политика появилось в социальных сетях.

Фото официальной группы «Команда Навального | Кострома» ВКонтакте

По словам координатора штаба в Костроме Александра Зыкова, закрытие было обусловлено естественными причинами:

«Изначально наша задача заключалась именно в том, чтобы помочь независимым кандидатам с помощью «Умного голосования» (стратегия, целью которой являлось лишение «Единой России» голосов на региональных и федеральных выборах — ИА REGNUM) избраться в думу города Костромы и областную думу. На данном этапе мы считаем, что наша задача завершена. Если потребуется и будет интрига на предстоящих выборах в Госдуму, то, конечно, штаб возобновит свою работу», — пояснил Зыков.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Навальный открыл свой штаб в Костроме 22 апреля 2017 года для подготовки к президентским выборам. Однако оппозиционер не был допущен к участию в выборах, и в 2018 году штаб завершил свою работу. Деятельность костромского штаба была восстановлена в январе 2020 года.

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