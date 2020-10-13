Москва, , 18:56 — REGNUM Поведение Евросоюза может привести к отказу Москвы от дальнейшего сотрудничества, заявил 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международном клубе «Валдай».

Комментируя давление на Россию в связи с «делом Навального», которое не сочетается с нормами «взаимоуважительного разговора», российский дипломат отметил, что, видимо, пора «просто на какое-то время перестать» общаться с теми представителями, что нападают на Россию.

Он привёл в пример председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, сказавшую, что «с нынешней российской властью геополитического партнёрства не получается».

Лавров «Так тому и быть, если они этого хотят».

Он добавил, что ведение бизнеса с ЕС в этих условиях находится под вопросом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС объявил о готовящихся санкциях против России из-за мнимого отравления Алексея Навального.

Читайте ранее в этом сюжете: Боррель сказал, что «дело Навального» – не приговор сотрудничеству ЕС и РФ