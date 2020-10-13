Москва, 13 октября 2020, 17:42 — REGNUM Разрушение Вашингтоном договорённостей по контролю над вооружениями — это причина ослабления работоспособности современных институтов, заявил 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международном клубе «Валдай».
Лавров напомнил, что сначала США вышли из Договора о противоракетной обороне. А затем уже началось «разрушение всех элементов контроля над вооружениями».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из двух последних договоров, упомянутых главой МИД РФ и ещё действующих, Штаты грозятся выйти под предлогом того, что якобы российская сторона нарушает их.
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