Подгорица, , 17:35 — REGNUM «В интервью сербским СМИ кандидат в премьер-министры Черногории Здравко Кривокапич снова дискриминировал всех тех граждан, которые не идентифицируют себя сербами, а это более 70% граждан Черногории», — говорится в заявлении бывшей правящей партии страны ДПС.

Кривокапич ранее сказал, что, когда речь идет об отношениях с Сербией, лучшая позиция принадлежит черногорскому королю Николе Петровичу Негошу, который сказал, что «в двух сербских государствах живут два короля».

«С намеком на то, что Черногория является сербским государством, — говорится в заявлении ДПС, — Кривокапич возвращается к своей идеологической матрице, которую он, очевидно, оставил лишь на короткое время, чтобы стать назначенным премьер-министром».

«Кривокапич может в частном порядке поклониться и поцеловать руки духовенству Сербской Православной церкви, он может фотографироваться с флагами Сербии во время кампании, но когда он выступает в качестве премьер-министра Черногории, он должен уважать всех граждан и действовать в соответствии с Конституцией, согласно которой наше государство является гражданским, а не сербским. И в соответствии с соглашением, которое он недавно подписал со своими партнерами по коалиции», — говорится в заявлении.