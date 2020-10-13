Москва, , 17:16 — REGNUM Саммит «пятёрки» постоянных членов Совета Безопасности ООН (в которую, кроме России, входят Китай, США, Великобритания и Франция), состоится, сообщил 13 октября российский министр иностранных дел Сергей Лавров на международном клубе «Валдай».

По словам российского дипломата, мероприятие состоится тогда, когда позволит эпидемиологическая ситуация.

Лавров «Пока мы находимся в контакте с нашими партнёрами, согласовываем и концепцию саммита, и его повестку дня, включая элементы возможных итоговых договорённостей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 г. с инициативой провести саммит «пятёрки» постоянных членов СБ ООН выступил российский президент Владимир Путин.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы мировой безопасности. Ещё раз важность этой инициативы Путин затронул в своём выступлении на 75-й сессии ГА ООН 22 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Особая ответственность. Путин напомнил о саммите «большой пятёрки» СБ ООН