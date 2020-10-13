Бишкек, , 16:49 — REGNUM Новым спикером парламента Киргизии избран Канат Исаев (партия «Кыргызстан») на внеочередном заседании 13 октября.

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Его кандидатура поддержана всеми депутатами, присутствовавшими на голосовании. Других кандидатур на должность спикера предложено не было.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в отставку подал спикер киргизского парламента Дастанбек Джумабеков.

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