Бишкек, 13 октября 2020, 16:49 — REGNUM Новым спикером парламента Киргизии избран Канат Исаев (партия «Кыргызстан») на внеочередном заседании 13 октября.
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Его кандидатура поддержана всеми депутатами, присутствовавшими на голосовании. Других кандидатур на должность спикера предложено не было.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября в отставку подал спикер киргизского парламента Дастанбек Джумабеков.
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