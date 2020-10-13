Подгорица, 13 октября 2020, 16:45 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Черногории Здравко Кривокапич объявил, что новое правительство Черногории будет сформировано к 10 или 11 ноября.
В интервью белградскому телеканалу Prva TV, он заявил, что новое правительство будет сформировано к 10 или 11 ноября, «чтобы решить множество проблем».
Он повторил, на ключевых постах в правительстве будут как эксперты, так и политики.
«В нашей среде невозможно, чтобы правительство было полностью экспертным, но политики, которые входят в правительство, должны будут продемонстрировать опыт работы в ведомствах, которые они возглавляют», — заявил Кривокапич.
Он не захотел раскрывать, кто возглавит спецслужбы, но отметил, что эту территорию нужно оставить профессионалам.
«Пришло время, чтобы этот сектор заботился только о безопасности Черногории и ее граждан. Здесь нужны компетентные профессионалы, которые не мыслят партийно и не служат одному человеку», — заявил Кривокапич.