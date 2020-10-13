Подгорица, , 16:45 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Черногории Здравко Кривокапич объявил, что новое правительство Черногории будет сформировано к 10 или 11 ноября.

В интервью белградскому телеканалу Prva TV, он заявил, что новое правительство будет сформировано к 10 или 11 ноября, «чтобы решить множество проблем».

Он повторил, на ключевых постах в правительстве будут как эксперты, так и политики.

«В нашей среде невозможно, чтобы правительство было полностью экспертным, но политики, которые входят в правительство, должны будут продемонстрировать опыт работы в ведомствах, которые они возглавляют», — заявил Кривокапич.

Он не захотел раскрывать, кто возглавит спецслужбы, но отметил, что эту территорию нужно оставить профессионалам.

«Пришло время, чтобы этот сектор заботился только о безопасности Черногории и ее граждан. Здесь нужны компетентные профессионалы, которые не мыслят партийно и не служат одному человеку», — заявил Кривокапич.