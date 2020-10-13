Одесса, Украина, , 16:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский 13 октября во время открытия польско-украинского бизнес-форума в Одессе совместно с президентом Польши Анджеем Дудой призвал польский бизнес активнее инвестировать в украинскую экономику и участвовать в процессе приватизации. Об этом передает Dziennik.

По словам Зеленского, объем прямых иностранных инвестиций из Польши на Украине в настоящее время составляет более 800 миллионов долларов США. Он выразил убежденность в том, что «возможности сотрудничества между государствами намного шире». Зеленский также добавил, что «улучшение инвестиционного климата и защита прав инвесторов являются приоритетами для него и его команды».

Президент Украины также подчеркнул, что Польша является вторым по величине рынком для экспорта украинских товаров. По его словам, в прошлом году обмен товарами и услугами между странами достиг почти 8 миллиардов долларов.

Польский лидер Анджей Дуда в ответ отметил, что «без хорошо организованной инфраструктуры невозможно построение эффективного и взаимовыгодного торгового сотрудничества».

«Модернизация существующих логистических цепочек, а также создание новых будут как нельзя лучше способствовать развитию наших связей», — сказал Дуда, а также выразил уверенность, что потенциал переговоров о сотрудничестве между Польшей и Украиной намного больше, чем существующий ныне уровень.