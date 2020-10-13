Бишкек, , 16:29 — REGNUM Решение киргизского президента Сооронбая Жээнбекова ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения одобрено парламентом страны на заседании 13 октября.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о режиме ЧП в киргизской столице Жээнбеков подписал накануне, 12 октября.

Согласно этому решению, в Бишкеке ежедневно с 22:00 до 5:00 (время местное) действует комендантский час. Меры приняты на фоне беспорядков, продолжающихся после парламентских выборов.

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