Киев, , 07:55 — REGNUM Предложения, которыми президент Украины Владимир Зеленский может попытаться соблазнить Китай, сыграют лишь на руку России. Почему так произойдет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Если Украина, на которую уже махнул рукой Евросоюз, хочет попытаться заручиться поддержкой Китая, то это будет означать практически, во-первых, «тихую измену» патронажу США, а, во-вторых, встраивание в структуру и логику китайского проекта «Пояс и Путь», против воплощения которого в жизнь так борется Вашингтон.

Поэтому развитие диалога между Пекином и Киевом и тем более задуманный визит Зеленского в Китай могут рассматриваться Москвой в сугубо позитивном ключе. Станет ли реальностью возвращение Украины к здравомыслию?

Читайте статью Владимира Павленко «Почему поездка в Пекин Владимира Зеленского в российских интересах».