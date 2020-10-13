Киев, , 16:12 — REGNUM Украинским избирателям могут задать вопрос об отношении к легализации марихуаны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 октября в комментарии изданию Strana.ua.

«А почему нет? Новые времена же. Вопросы могут быть любыми. Потому что это опрос. Это попытка внедрить новую процедуру», — прокомментировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение опроса, совмещённого с местными выборами 25 октября 2020 года. В ходе опроса будут заданы пять вопросов.

Напомним, Михаил Подоляк также рассказал о том, что украинским избирателям не будут задавать вопросы, связанные с языком, Донбассом и Крымом.

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