Пекин, , 07:39 — REGNUM Китайская пропаганда собственных ценностей и представлений о должном работает гораздо лучше, чем вставшая на антикитайскую тропу войны пропаганда американская. Почему так происходит и что значит этот факт для будущего развития американо-китайского противостояния, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Когда американская пропаганда пытается предъявить счет Китаю за «злодеяния коммунизма», это выглядит серьезной натяжкой даже в глазах самих американцев, этаким вторым изданием маккартизма 1950-х годов. В воздухе повисает логичный вопрос: а почему с этими «коммунистическими чудовищами» США так долго и плодотворно сотрудничали до сих пор?

А вот китайская пропаганда «общей судьбы человечества» выглядит свежо и работает, несмотря на то, что опирается на выработанную Западом парадигму глобализации. На что же надеется китайское руководство, ведь на победу Китая в глобализационной игре, разыгрываемой европейской цивилизацией, казалось бы, нельзя рассчитывать?

Читайте статью Владимира Павленко «Борьба за «чистоту» глобализации как информационное контрнаступление КНР».