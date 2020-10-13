Одесса, Украина, , 16:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не сомневается в реалистичности планов по вступлению страны в Евросоюз. Об этом он заявил в ходе украинско-польского бизнес-форума в Одессе. Трансляцию мероприятия вёл 13 октября офис президента Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

«Цель Украины — полноценное членство в Европейском союзе, и мы всегда можем рассчитывать на поддержку Польши в достижении этой амбициозной и вполне, я в этом уверен, реальной цели», — сказал он.

Зеленский также отметил, что Польша является вторым по величине рынком сбыта украинских товаров. В 2019 году товарооборот между Украиной и Польшей составил $8 млрд.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что курс Украины в Евросоюз с каждым днём становится всё актуальнее.

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В то же время депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в условиях соглашения о так называемой «евроассоциации» прямо сказано, что у Украины нет перспектив стать членом ЕС.

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