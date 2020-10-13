Киев, , 15:57 — REGNUM На Украине сегодня, 13 октября, эксперты обсуждают информацию о том, что президент страны Владимир Зеленский во время официального визита в Великобританию провел встречу с главой службы внешней разведки (МИ-6) Ричардом Муром.

Напомним, что, по информации издания «Зеркало недели», именно Мур должен был донести украинскому президенту «месседжи», которые по ряду причин не хотел озвучивать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В частности, сообщает источник, на встрече было заявлено, что британцы видят, как «уплывает информация из Украины». Отмечается, что на встрече с Зеленским присутствовал глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и больше никого из окружения украинского лидера.

Политический эксперт Сергей Фурса предполагает, что информацию о встрече и предупреждении Зеленскому специально сделали публичной.

«Президент едет в Лондон и встречается там с главой Ми-6, который говорит, что из офиса этого самого президента кто-то сливает информацию врагу. И надо что-то делать, иначе сотрудничества не будет — и это уже вопиющий случай», — отметил политолог.

Потом эту информацию делают публичной, отметил Фурса, ведь разведчики умеют ее «сливать», делая публичным то, что обычно остается за закрытыми дверями.

«Почему это происходит? Потому что наши партнеры не уверены, что их поняли. И их услышат. И не надеются просто донести информацию президенту. Они пытаются говорить напрямую с украинским обществом. Видимо, полагая, что общество более зрелое и взрослое, чем президент, и заставит президента вести себя подобающим образом», — считает эксперт.

«Нормальна ли такая ситуация? Точно нет. Но это уже очевидная реальность. Другого объяснения такого поведения партнеров просто нет», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что официальный визит президента Зеленского в Великобританию состоялся 7−8 октября.