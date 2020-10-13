Москва, 13 октября 2020, 15:56 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Некрасова (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.
Некрасов был избран по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы. Парламентарий лишился полномочий с 9 октября на основании письменного заявления в связи с наделением его полномочиями сенатора Российской Федерации.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский ранее утвердил Александра Некрасова сенатором от региона.