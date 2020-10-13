Бишкек, , 15:56 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент постановление об утверждении нового состава правительства республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что президент отказался одобрить документ, поскольку общественность и эксперты-юристы ставят под сомнение легитимность назначения нового правительства из-за нарушения закона, предусматривающего необходимость присутствия на посвященном назначению членов правительства заседании парламента не менее 61 депутата.

«На внеочередном заседании парламента 10 октября официально было озвучено о присутствии 51 депутата и дополнительно о наличии 10 доверенностей от других депутатов. Наличие доверенностей от принимающих участие в голосовании парламентариев дает право на голосование, но не на формирование кворума. Тем самым кворум не был обеспечен, решения, принятые без кворума, считаются незаконными и не имеющими юридическую силу», — подчеркивают в администрации главы государства.

Весте с тем пресс-служба констатирует, что в соответствии с Конституцией и законом «О выборах», в случае если президент в трехдневный срок не издает указ о назначении премьер-министра и остальных членов правительства, то они считаются автоматически назначенными.

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября 2020 года состоялось внеочередное заседание парламента Киргизии, в ходе которого группа депутатов проголосовала за назначение нового состава правительства республики во главе с Садыром Жапаровым — осужденным за организацию захвата заложника бывшим депутатом, которого освободили из тюрьмы его сторонники во время массовых беспорядков, вспыхнувших в Бишкеке 5 октября 2020 года.