Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Оппозиционным партиям перед выборами в Грузии не стоит вступать в противостояние, чтобы не способствовать таким образом победе правящей партии «Грузинская мечта». Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 13 октября сказал журналистам председатель парламентской фракции от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Роман Гоциридзе.

«За 20 дней до выборов представителям оппозиции желательно не ссориться и не совершать таких действий, из-за которых избиратели могут разочароваться», — сказал лидер ЕНД.

По его мнению, после парламентских выборов оппозиционным партиям нужно будет вступать в коалицию и сотрудничать, чтобы создать правительство. Гоциридзе добавил, что члены ЕНД, как и было заявлено ранее, не будут вступать в полемику с какими-либо партиями, кроме «Грузинской мечты».

Стоит отметить, что ранее Михаил Саакашвили, которого в ЕНД назвали своим кандидатом на пост премьер-министра, назвал «идиотами» всех тех, кто не верит в его способность «спасти Грузию». Так он отреагировал на заявления представителей оппозиции, которые сказали, что не хотят его видеть на посту главы правительства страны.

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