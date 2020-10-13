Москва, , 15:46 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провёл встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщили в посольстве Армении в России, она состоялась 13 октября в Москве.

«Встреча состоялась. Принято заявление», — приводит ТАСС слова представителя дипломатического ведомства.

Также, по информации МИД Армении, в рамках официального визита в Москву министр иностранных дел Зограб Мнацаканян провёл закрытую встречу-обсуждение с российскими экспертами и политологами. В ходе обсуждения был затронут широкий спектр вопросов, касающихся региональных и международных событий, включая обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проигнорировал встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, которя должна была состояться в Женеве в начале октября. По его словам, это демонстрирует, «кто желает вести переговоры, а кто просто хочет обвинить Азербайджан».

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