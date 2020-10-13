Бишкек, , 15:45 — REGNUM Решение парламента Киргизии о назначении нового состава правительства во главе с Садыром Жапаровым незаконно. Такова позиция президента страны Сооронбая Жээнбекова, сообщает 13 октября пресс-служба киргизского лидера.

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В комментарии пресс-службы к решению главы государства говорится, что кворум при голосовании обеспечен не был. А принятые без кворума решения не имеют юридической силы и не являются законными.

«В связи с этим аппарат президента Кыргызской Республики вернул предоставленные документы в парламент», — говорится в сообщении.

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