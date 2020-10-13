Киев, , 15:50 — REGNUM Некоторые вопросы, которые будут заданы в ходе опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, могут быть позже вынесены на всеукраинский референдум. Об этом заявил заместитель председателя Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук 13 октября в эфире телеканала «Украина 24».

«Это такой, знаете, пробник референдума, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, какая позиция по этим вопросам», — рассказал он.

Депутат отметил, что ему известны вопросы, которые будут предложены украинским избирателям, но назвать их должен лично Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что в опрос не будут включены вопросы, касающиеся Донбасса, Крыма, а также языка.

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