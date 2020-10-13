Анкара, , 15:42 — REGNUM Вместе с призывами к прекращению огня в Нагорном Карабахе необходимо говорить о требованиях к выводу армянских войск из региона. Об этом 13 октября заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Анн Кристин Линде в Анкаре, передает Anadolu Ajansı.

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«Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе, следует озвучивать требования к выводу армянских войск с оккупированных земель Азербайджана», — говорится в материале журналистов агентства.

Также указывается, что, по мнению Чавушоглу, только в этом случае можно говорить о том, что международное сообщество реально стремится урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия заявил, что поставки грузов военного назначения в Азербайджан и Армению, включая авиаперевозки, через грузинскую территорию не осуществляются.