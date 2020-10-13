Киев, , 15:33 — REGNUM На Украине был упрощён порядок оформления видов на временное проживание для определённых категорий специалистов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Иностранцы, приехавшие из стран, у которых с Украиной установлен безвизовый режим, смогут подать документы на получение вида на жительства без обязательного выезда за пределы Украины из-за изменившейся цели въезда.

«Особенно актуальным этот вопрос является для граждан Белоруссии, специалистов в области IТ-технологий, которые только что трудоустроились на Украине, и членов их семей», — сообщили в пресс-службе.

В ГМС особо подчеркнули, что данные послабления не распространяются на граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее указ об упрощении легализации иностранных предпринимателей и IT-специалистов, особенно белорусских, подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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