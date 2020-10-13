13 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 15:27 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет себя очень противоречиво. После трехсторонних переговоров в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении, на которых был определен срок вступления в силу режима прекращения огня в карабахской войне и подтвержден прежний формат переговорного процесса по урегулированию конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, в интервью турецкому телеканалу Haber Global он выступил со странными тезисами.

Говоря о возможностях подключения Анкары к переговорному процессу, Алиев заявил буквально следующее: «На нынешнем этапе это не предусматривалось. Да и перед Турцией не стояла такая задача. Это не процесс переговоров. Это просто прекращение огня на гуманитарных основах. То есть это не было мероприятием, организованным для проведения переговоров. До сегодняшнего дня переговоры ведутся в рамках Минской группы. Однако эти переговоры неэффективны и не дали никакого результата». И далее: «В любом случае де-юре или де-факто Турция обязательно должна участвовать в урегулировании данной проблемы. Она и так участвует, потому что не секрет, что сегодня мы регулярно проводим консультации с Турцией. С начала данных процессов — с 27 сентября по настоящее время мы находимся в постоянном контакте. Высокопоставленные представители Турции находятся в тесном контакте с главами государств и правительств многих стран. Поэтому это уже реальность. Просто мы должны превратить реальность де-факто в реальность де-юре».

Прежде всего, это грубая фальсификация московского соглашения, под которым стоит подпись главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. К тому же некоторые позиции московского соглашения ранее оговаривались в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с Алиевым. Во-вторых, это не только вызов странам — сопредседателям Минской группы, но и мировому сообществу, поддержавшему московское соглашение и мирный процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В таких действиях Алиева, пишет американский политический обозреватель Эдвард Стаффорд на турецком информационно-аналитическом портале Ahval, просматривается «стилистика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — «встряхнуть ситуацию, балансируя на грани риска пожать бурю». При этом Алиев не может не понимать, как считает Стаффорд, что «вслед за Эрдоганом ему грозит международная изоляция». Но главная интрига в том, подчеркивает турецкое издание Milliyet, что Эрдоган и Алиев смело бросают вызовы Путину, вынуждая или провоцируя его выставить кардинально новую и «свежую позицию по Нагорному Карабаху». Такую, чтобы «разделить в Закавказье «хозяйские функции» с Турцией, что приведет к реальным изменениям ситуации».

То есть «ретранслировать в этот регион ближневосточные потрясения и соединить их с закавказскими событиями». В таком случае нынешняя карабахская война является всего лишь эпизодом большой игры, связанной с намерениями изменить расклад сил на огромном геополитическом пространстве Большого Ближнего Востока. Исходя из таких соображений, неудивительно, что происходят нарушения режима прекращения огня. Опасность здесь в том, что потенциально может вспыхнуть весь кавказский регион, по примеру того, как это было на Балканах, в результате чего начнется процесс фрагментации существующих государств и появления новых, а также будут распахнуты двери для военного вмешательства не только таких региональных держав, как Турция и Иран, но и (в разной степени) великих держав, когда станут трансформироваться существующие военно-политические альянсы. Осложняется положение тем, что президент Турции Эрдоган, на словах вроде бы поддерживая московское соглашение, опасается, что Алиев перекинется на сторону Путина и перестанет выполнять заготовленные ранее «домашние задания».

Одно из них — дискредитация деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ и обнуление ситуации или сведение результативности московского соглашения только до уровня прекращения огня, чтобы затем начать процесс вовлечения Анкары, возможно, в новом формате в переговорный процесс. Алиева же почему-то не смущает то, что усилиями Турции нагорно-карабахский конфликт переводится в контекст сложных и драматических армяно-турецких отношений. И то, что растущее влияние Анкары в Азербайджане сводит на нет возможности интеграции Баку в Европу. Одним словом, азербайджанский и турецкий президенты ведут рискованную игру, направленную на широкие геополитические перестановки, напрямую затрагивающие интересы Москвы. Для нее тоже наступает момент новых решений.