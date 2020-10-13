Москва, , 15:25 — REGNUM Ультиматум экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Госдуме назвали политическим терроризмом.

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о трех требованиях к властям Белоруссии. У Минска есть 13 дней, чтобы их выполнить. Первое требование — отставка Александра Лукашенко. Насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены, — такие требования предъявила Тихановская.

«Если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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