Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о хозяйственной деятельности в национальных парках, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Поправками разрешается предоставление земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков, если в отношении таких участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель особо охраняемых природных территорий, в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность, при соблюдении условия о том, что в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах такого населенного пункта.

Кроме того, после передачи земельных участков в собственность субъектов РФ или муниципальную собственность эти земельные участки, расположенные в населенных пунктах, которые соответствуют указанным характеристикам, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством. При этом виды разрешенного использования земельных участков, а также предельные (максимальные и минимальные) параметры строительства в границах населенных пунктов, включая населенные пункты, по-прежнему будут определяться положением о соответствующей особо охраняемой природной территории.

Также предусматривается, что изменение границ национальных парков и исправление технических ошибок в определении их границ осуществляются решениями правительства РФ, принимаемыми по представлению уполномоченного правительством РФ федерального органа исполнительной власти. При этом предложения, касающиеся изменения границ национальных парков и исправления технических ошибок в определении их границ, а также расширения территорий национальных парков, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, порядок проведения которых устанавливается правительством РФ.

Законопроект создает механизм приватизации нацпарков, считает депутат Госдумы Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

«Это попытки передачи в частную собственность территорий национальных парков», — сказал парламентарий в ходе дискуссии.

В то же время в ходе дискуссии указывалось на ситуацию нацпарка «Русский север» в Вологодской области. Предполагается, что принятие закона решит жилищную проблему там.

«Пройти маршем «Бессмертного полка» там нельзя», — отметил депутат Госдумы Алексей Канаев («Единая Россия»).

Законопроект внесли в Госдуму вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

На территории нацпарков проживают около 900 тыс. человек, приводили данные авторы.

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