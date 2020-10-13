Киев, , 15:20 — REGNUM Инструмент всенародного опроса, но не официального референдума, уже успешно опробовали в целом ряде стран, и везде это повысило легитимность власти и позволило людям «выпустить пар», заявил 13 октября украинский политолог Сергей Быков.

Эксперт отмечает, что всенародное голосование создаёт иллюзию, что власть прислушивается к тому, чего хотят люди.

«Выборка будет максимальная — это не может себе позволить ни один из социологических центров… Опрос сможет привести на выборы молодёжь, если действительно появится один-два хайповых вопроса. К примеру, легализация медицинского каннабиса или проституции. Ну и наконец, уже забыли, наверное, что президент обещал вынести вопрос продажи земли иностранцам на всенародное голосование», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос, который анонсировал президент Зеленский, является «пробником» официального референдума.

В офисе президента Украины уточнили, что таким образом государство хочет «услышать своих граждан и понять первичные потребности общества», задать прямые вопросы обществу и получить прямые ответы без посредников.

«Именно так работает истинная демократия», — отмечают у Зеленского.