Варшава, , 15:11 — REGNUM Международное агентство маркетинговых исследований Kantar провело опрос жителей Польши на предмет их поддержки существующих в республике политических партий. Об этом сообщает Dziennik.

Наибольшую поддержку респонденты выразили правящей коалиции «Объединенные правые», куда входят «Право и справедливость» совместно с «Солидарной Польшей» и «Пониманием». За правых сейчас готовы отдать голоса 36%. На втором месте ожидаемо оказалась главная оппозиционная политическая сила — либералы из «Гражданской коалиции». Их поддерживают 28% жителей Польши. Третье место заняло движение Шимона Холовни «Польша 2050» с рейтингом в 9%.

Если бы выборы состоялись в настоящее время, в Сейм также попали бы «Левые» с 7% голосов, а также «Конфедерация» с 5%. Остальные партии не преодолели избирательный порог в 5%, позволяющий занять места в парламенте.

Любопытно, что в сравнении с аналогичным исследованием в сентябре правящая коалиция потеряла 3% поддержки, в то время как их основной конкурент «Гражданская платформа» нарастила 2% рейтинга.

Исследование было проведено 2−7 октября с использованием метода компьютерных интервью на репрезентативной выборке из 977 жителей Польши в возрасте 18 лет и старше.