Киев, , 15:18 — REGNUM Некоторые темы не будут включены в опрос украинских избирателей, который проведут 25 октября в ходе местных выборов. Об этом сообщил 13 октября советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии изданию Strana.ua.

«В перечне вопросов, которые будут вынесены 25 октября, не будет языковых вопросов, а также вопросов, посвящённых Донбассу и поставки воды в Крым», — рассказал он.

Подоляк сообщил, что опрос не является референдумом и будет проводиться на выходе с избирательных участков.

Чиновник отметил, что инициатива проведения опроса принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хочет «адекватно коммуницировать с обществом и давать правильные ответы на настоящие общественные запросы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в офисе Зеленского сообщили, что итоги опроса не будут иметь никакой юридической силы, а лишь позволят власти понять чаяния народа без посредников в виде политиков и экспертов.

Напомним, власти Украины отказываются считать Крым территорией России, несмотря на результаты референдума о самоопределении полуострова, проведённого в 2014 году после того, как власть на Украине была уничтожена вследствие госпереворота. По итогам референдума Крым вошёл в состав РФ.

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