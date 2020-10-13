Киев, , 15:05 — REGNUM На Украине представили новый атлас административно-территориального устройства страны, сообщила 13 октября пресс-служба министерства развития общин и территорий.

Согласно источнику, атлас по инициативе ведомства подготовлен обществом исследователей Украины при поддержке ОБСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении министерства отмечается, что атлас содержит подробную информацию о новых названиях, границах, площади, численности населения, составе по общинам каждого нового района каждой области.

«С начала децентрализации мы не просто пытались создать новую карту Украины. Задача была намного амбициознее — мы хотели, чтобы все общины в стране получили равные возможности, позволяющие им изменять жизнь людей к лучшему, предоставлять качественные и доступные услуги. В этом мы видели залог успеха для всей Украины», — отметил в своем комментарии заместитель министра развития общин и территорий Украины Вячеслав Негода.

Всего атласе указаны 136 районов Украины, в т.ч. 17 — как подчеркивается, «на временно оккупированных территориях», а также названия, границы, площадь, численность населения, состав общин каждого нового района каждой области.

По данным книги, всего на Украине сейчас 29.710 поселений, а общее население страны составляет 41.9 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что в этом году власти Украины провели реформирование районов. По решению Верховной рады в стране были ликвидированы 490 районов и созданы 136 новых, существенно более крупных, чем раньше.