Москва, , 03:59 — REGNUM Новый федеральный конституционный закон «О правительстве Российской Федерации» содержит существенные отличия от предшествующего варианта, почему дело и не ограничилось, как это часто бывает, внесением поправок. Чем отличаются новые нормы и правила, определяемые законом и можно ли говорить в этой связи о настоящей перезагрузке политической системы, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Государственная Дума Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутаты Госдумы РФ получили обязанность утверждать кандидатуры как председателя правительства, так и федеральных министров, а принцип федерализма и разделения властей не упоминается более в тексте закона. Теперь основная характеристика правительства РФ, по тому, как это прописано в законе, состоит в том, что оно призвано быть исполнителем «проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды».

Вопросов к новым формулировкам, наполнившим новый закон, можно задать очень много. Например, означает ли это, что единая социально ориентированная государственная политика в других сферах не является главной характеристикой «обеспечивающей» роли кабинета министров и сосредотачивается в духовной сфере жизни общества? Читайте статью Андрея Маленького «Перезагрузка политической системы — власть меняется?».