Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Социологический опрос, проведенный в Грузии рейтинговым агентством из США Edison Research, показал, что правящая партия «Грузинская мечта» лидирует по популярности у населения. Об этом сообщает телеканал «Формула», который был заказчиком исследования.

Согласно данным агентства, 36% опрошенных сказали, что намерены проголосовать за «Грузинскую мечту», а 17% — за ее основного конкурента на выборах — партию «Единое национальное движение». 24% респондентов сообщили, что еще не решили, за какую партию отдать свой голос.

Сообщается также, что на третьем месте по популярности находится партия «Европейская Грузия». В ее поддержку высказались 5% опрошенных.

Опрос проводили с 17 сентября по 7 октября в разных регионах страны. В нем участвовали более 4,5 тысяч граждан старше 18 лет. Погрешность опроса оценили на уровне 1,5%.

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