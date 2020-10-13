Киев, , 14:53 — REGNUM Планируемый на 25 октября всеукраинский опрос — это своеобразный «пробник» официального референдума, заявил 13 октября в эфире украинского телевидения первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Как заявил Стефанчук, с помощью опроса власти смогут определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция у граждан по этим вопросам.

«Не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума», — отметил один из руководителей парламента Украины.

Стефанчук отметил, что опрос — не определенная законодательно процедура, но он оценивает ее позитивно:

«Впервые государство начало слушать мнение своих граждан… чтобы граждане определяли, что для них является важным», — сказал первый вице-спикер Рады.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в своем видеообращении президент Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут еще всеукраинский опрос, в ходе которого предложат гражданам ответить на пять важных вопросов. Какие конкретно это будут вопросы, пока неизвестно.

Закон о всенародном референдуме летом этого года был принят Радой в первом чтении, предполагается, что осенью парламент Украины завершит работу над поданными правками и проголосует за документ в целом.