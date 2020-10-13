Москва, , 14:51 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах до 15 млн рублей за отказ удалить по требованию закона информацию с сайтов, в том числе с призывами к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Согласно поправкам, минимальный штраф за непринятие провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в сети информационного ресурса, мер по ограничению доступа к информации, информационному ресурсу, сайту в случае, если обязанность по принятию таких мер предусмотрена законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, составит для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Неудаление владельцем сайта, информационного ресурса информации, интернет-страницы, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей.

За повторное нарушение санкции предусмотрены более строгие — максимальный штраф предусмотрен для юрлиц в размере 15 млн рублей.

В Госдуме не скрывают, что парламентарии намерены дать возможность штрафовать YouTube, Twitter, Instagram, Facebook.

Сейчас провайдеры хостинга, владельцы сайтов, владельцы информационных ресурсов в интернете обязаны предпринимать меры по ограничению доступа и (или) удалению информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, и иной неправомерно распространяющейся информации. Но какой-либо ответственности за неисполнение указанных требований федерального закона для вышеперечисленных физических и юридических лиц не установлено, указали авторы, среди которых депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Удалению подлежит информация, содержащая призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних или объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

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