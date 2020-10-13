Москва, 13 октября 2020, 14:47 — REGNUM Российское расследование случившегося с российским блогером Алекссем Навальным не может быть полным без чётких и ясных ответов на запросы российской стороны как к Берлину, так и к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ на публикацию в газете Times of Malta от 28 сентября с призывом ввести против России дополнительные санкции.
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При этом подчеркивается, что Россия в ситуации с Навальным «с самого начала вела себя максимально транспарентно».
Что касается содержания статьи, то, как отметили в МИД РФ, «реальное положение дел имеет мало общего с описанной в ней ситуацией».
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В МИД РФ выразили глубокое сожаление по поводу продолжающихся нарушений принципов журналистской этики со стороны редакции Times of Malta, которую «уже не раз уличали в подтасовке фактов и публикации недостоверных сведений», наносящих «ущерб российско-мальтийским отношениям».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не дала объяснений германской стороне о том, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным. По его словам, Москва просто не принимается факты к сведению.
Добавим, что все ранее направленные российской стороной запросы в компетентные органы Германии, Франции и Швеции остались до сих пор без ответа.