Москва, , 14:47 — REGNUM Российское расследование случившегося с российским блогером Алекссем Навальным не может быть полным без чётких и ясных ответов на запросы российской стороны как к Берлину, так и к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ на публикацию в газете Times of Malta от 28 сентября с призывом ввести против России дополнительные санкции.

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«Нет реакции и на обращения по линии Генпрокуратуры России и в рамках Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), адресованные властям Швеции и Франции, в лаборатории которых немцы в нарушение общепризнанных уголовно-процессуальных норм передали имеющиеся у них пробы на анализ», — отмечено в сообщении, опубликованном на странице российского внешнеполитического ведомства в соцсети Facebook

При этом подчеркивается, что Россия в ситуации с Навальным «с самого начала вела себя максимально транспарентно».

Что касается содержания статьи, то, как отметили в МИД РФ, «реальное положение дел имеет мало общего с описанной в ней ситуацией».

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«С момента транспортировки Навального в Германию в отношении России было сделано множество голословных утверждений. Судя по всему, никаких доказательств по инциденту с ним, как в случае с семьей Скрипалей в Солсбери, так и не будет предъявлено», — уверены российские дипломаты.

В МИД РФ выразили глубокое сожаление по поводу продолжающихся нарушений принципов журналистской этики со стороны редакции Times of Malta, которую «уже не раз уличали в подтасовке фактов и публикации недостоверных сведений», наносящих «ущерб российско-мальтийским отношениям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не дала объяснений германской стороне о том, что произошло с российским блогером Алексеем Навальным. По его словам, Москва просто не принимается факты к сведению.

Добавим, что все ранее направленные российской стороной запросы в компетентные органы Германии, Франции и Швеции остались до сих пор без ответа.