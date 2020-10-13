Бишкек, , 14:49 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен вернуть постановление об утверждении состава правительства в парламент для повторного рассмотрения. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром страны Садыром Жапаровым, сообщает 13 октября пресс-служба киргизского лидера.

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Жогорку Кенеш — однопалатный парламент республики — 10 октября утвердил программу, определение структуры и состав правительства. Главой правительства был назначен Жапаров.

«Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что он вернет постановления парламента обратно в Жогорку Кенеш», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы стабилизировать ситуацию в Киргизии, решения руководителей государства «должны быть легитимны и не подвергаться сомнению», подчеркнул президент.

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