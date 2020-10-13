Киев, , 14:45 — REGNUM Власти Украины продолжают выполнять задачи, поставленные Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью изданию The Page, перевод которого опубликован 13 октября на официальном сайте минфина Украины.

Он рассказал, что у МВФ есть ряд вопросов по работе антикоррупционных органов, а также по ограничению зарплат членов наблюдательных советов государственных компаний Украины.

Марченко добавил, что переговоры продолжаются, а вопросы решаются.

«Я не вижу никаких проблем, чтобы говорить категорично, что мы не в программе», — подчеркнул министр.

Напомним, после начала пандемии коронавируса зарплаты членов набсоветов государственных компаний, большая часть которых — иностранцы, были сильно ограничены по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее наблюдательный совет компании «Нафтогаз Украины» покинул гражданин США Амос Хохштайн, который заявил о том, что в компании сопротивляются реформам.

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