Подгорица, , 14:38 — REGNUM Согласно отчету Европейской комиссии по Черногории в 2020 году, страна добилась умеренного прогресса в большинстве разделов переговоров о членстве в ЕС.

Значительный прогресс был достигнут в разделах «Коммерческое право», «Финансовые услуги», «Сельское хозяйство и развитие сельских районов», «Безопасность пищевых продуктов», «Налогообложение» и «Наука и исследования».

Напротив, в отчете делается оценка, что Черногория не достигла прогресса в главе 14 «Транспортная политика». «Определенный уровень» продвижения есть в рыболовстве, занятости и социальной политике, а также в экологии. Бюджетный контроль за расходованием средств ЕС находится на зачаточном уровне, отмечают эксперты.

ЕК считает, что в главе 20 «Предпринимательство и промышленная политика» Черногория зафиксировала хороший уровень подготовки и некоторый прогресс, а в главе 21 «Трансъевропейские сети» — некоторый прогресс и хороший уровень подготовки.