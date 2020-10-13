Батуми, Грузия, , 14:41 — REGNUM В Грузии члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) призвали уйти в отставку мэра Хелвачаури (Аджария) Джумбера Вардманидзе после того, как он оскорбил нецензурной бранью журналиста интернет-издания Batumelebi. Об этом 13 октября сообщает Netgazeti.

Конфликт произошел, когда журналист по телефону задал вопрос чиновнику, почему он на предвыборное мероприятие прибыл на служебном автомобиле. Ответ мэра, который содержал нецензурную брань, был опубликован.

Вардманидзе уже написал на своей странице в соцсети Facebook извинения за «чрезмерные эмоции» и «некорректное поведение» в отношении журналиста. Тем не менее в ЕНД требуют его отставки.

«Много граждан рассказывали нам, что мэр разговаривал с ними на повышенных тонах и выгонял из кабинета. Было сложно в это поверить, но запись издания Batumelebi показала, как себя ведет мэр Хелвачаури. Мы призываем его уйти в отставку», — говорится в заявлении «Единого национального движения».

Представитель ЕНД, являющийся депутатом городского собрания Хелвачаури, сообщил журналистам, что процедуру импичмента запустить не получается из-за недостаточного количества голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент.