Токио, 14 октября 2020, 00:02 — REGNUM Продолжающиеся заявления японских политиков о «полном суверенитете Японии над северными территориями» говорят о том, что со сменой премьер-министра политика Токио в отношении России не претерпела изменений. Почему ситуация по японским претензиям на российские Курилы именно такова, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга
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В 2009 году японский парламент «провозгласил», что четыре острова российской Курильской гряды являются японскими. После этого разумный диалог между Москвой и Токио оказался делом, требующим серьезных навыков эквилибриста. Новый премьер Японии до назначения на этот пост осторожно упомянул о стремлении"прояснить вопрос принадлежности четырех островов» — российских южнокурильских островов, а теперь уже во всеуслышанье заявил, что все эти острова находятся… под «полным суверенитетом» японского государства.

Впрочем, предшественнику нынешнего премьер-министра Ёсихидэ СугаСиндзо Абэ удавалось некоторое время держать японский политический класс в уверенности, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным он гнет линию на отъем в пользу Японии всех четырех островов. Почему же в отношении Абэ у Токио закрались подозрения? Читайте статью Анатолия Кошкина «Кабинет Суга в отношении России начинает явно не с того».