Токио, , 00:02 — REGNUM Продолжающиеся заявления японских политиков о «полном суверенитете Японии над северными территориями» говорят о том, что со сменой премьер-министра политика Токио в отношении России не претерпела изменений. Почему ситуация по японским претензиям на российские Курилы именно такова, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга Cube-soft.jp

В 2009 году японский парламент «провозгласил», что четыре острова российской Курильской гряды являются японскими. После этого разумный диалог между Москвой и Токио оказался делом, требующим серьезных навыков эквилибриста. Новый премьер Японии до назначения на этот пост осторожно упомянул о стремлении"прояснить вопрос принадлежности четырех островов» — российских южнокурильских островов, а теперь уже во всеуслышанье заявил, что все эти острова находятся… под «полным суверенитетом» японского государства.

Впрочем, предшественнику нынешнего премьер-министра Ёсихидэ СугаСиндзо Абэ удавалось некоторое время держать японский политический класс в уверенности, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным он гнет линию на отъем в пользу Японии всех четырех островов. Почему же в отношении Абэ у Токио закрались подозрения? Читайте статью Анатолия Кошкина «Кабинет Суга в отношении России начинает явно не с того».