Москва, , 14:47 — REGNUM Распоряжение об освобождении от занимаемой должности заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова подписал глава правительства России Михаил Мишустин. Текст распоряжения 13 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Власова Николая Анатольевича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», — говорится в тексте распоряжения.

Также указывается, что такое решение принято в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта Власова.

Отметим, Власов занимал должность заместителя главы Россельхознадзора с апреля 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина медалью Столыпина II степени.