Вашингтон, , 14:31 — REGNUM США призывали Азербайджан и Армению соблюсти взятые на себя обязательства по поддержанию режима прекращения огня, а также принять меры для защиты мирных жителей, об этом 13 октября заявил глава Государственного департамента США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

«США призывают Азербайджан и Армению воплотить на практике взятые на себя обязательства по введению режима прекращения огня в соответствии с договорённостями, а также перестать наносить удары по гражданским объектам, таким как Гянджа и Степанакерт», — написал он.

«Мы сожалеем о погибших и по-прежнему подчеркиваем необходимости мирного разрешения конфликта», — добавил он.

Напомним, в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». При этом чиновник подчеркнул, что Анкара считает происходящие события «нападением Армении на Азербайджан».

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