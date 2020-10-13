Москва, , 14:30 — REGNUM Новая процедура формирования правительства РФ — более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов в профильных комитетах, во фракциях политических партий, затем на пленарном заседании — и только после этого будут утверждаться на должность. Все стадии обсуждения кандидатов налагают ответственность не только на них самих, но и на депутатов. Они проголосовали — и им в дальнейшем работать с утвержденными членами правительства по конкретным направлениям. Похожая процедура и в Совете Федерации», — отметил Крашенинников.

«Справедливую Россию» также устраивает то, что Госдума наделяется новыми полномочиями по утверждению председателя правительства, его замов и министров, отметил Сергей Миронов.

«В новой редакции предусмотрено, что кандидатура председателя вносится резидентом. Дума эту кандидатуру либо утверждает, либо отклоняет. Если она утверждается, то президент издает соответствующий указ. Если нет, то президент может трижды вносить либо эту кандидатуру, либо иные. В случае трех отклонений президент своим указом может самостоятельно назначить премьера», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что в таких случаях была альтернатива.

«Либо председатель правительства утверждался президентом, либо происходил роспуск Думы с последующим утверждением премьера. Сейчас роспуск Думы не предусматривается», — сказал депутат, добавив, что теперь у Госдумы появляется возможность высказать недоверие правительству.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о правительстве РФ. Проект закона внесен на обсуждение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации новых положений Конституции. Меняется порядок формирования правительства, в этой связи возрастает роль Госдумы и Совфеда, меняется порядок освобождения от должности министров, уточняется порядок прекращения полномочий правительства, в том числе в связи с выражением недоверия правительству нижней палатой парламента.

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