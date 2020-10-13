Джакарта, , 14:27 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати получила награду в своей области, присужденную журналом Global Markets, сообщает Antara.

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«Это награда является формой серьезности и напряженной работы всех уровней министерства финансов в борьбе с пандемией в Индонезии», — заявила Сри Мульяни в Джакарте.

По словам министра финансов, эта награда должна стать триггером для улучшения налогового управления в Индонезии перед лицом новых вызовов.

Согласно журналу Global Markets, Сри Мульяни заслуживает этой награды за свои достижения в борьбе с пандемией в Индонезии.

Ранее Сри Мульяни была удостоена нескольких наград, таких как «Лучший министр финансов Азии 2006 года» и самая влиятельная женщина по версии журнала Forbes в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство связи и информатики Индонезии обработало около 1,3 млн негативных интернет-ресурсов с января по сентябрь 2020 года.

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